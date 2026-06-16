Video muestra autos arrastrados por corriente en Monterrey

Por: Danea Lázaro 15 Junio 2026, 18:57 Compartir

Las intensas lluvias registradas en Monterrey provocaron severos encharcamientos en Cumbres Platino, donde tres vehículos fueron arrastrados por la corriente

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Luego de las fuertes lluvias registradas en el estado, a través de internet se viralizó un video donde se muestra cómo tres vehículos fueron arrastrados por la corriente. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Cumbres Platinum, al poniente de Monterrey, donde se puede apreciar en las imágenes cómo una camioneta color gris está siendo arrastrada a una tipo laguna formada en medio de la calle. La corriente cubrió varias unidades Mientras que en su interior ya se encuentra otra color blanco siendo tapada de la parte de la defensa, así como una tercera unidad color roja, la cual quedó cubierta por la corriente hasta las ventanas. Vecinos documentaron el momento Así mismo, se aprecia a un hombre intentando cruzar el encharcamiento con dificultad, pues el agua llega casi a sus hombros tapándole por completo el tórax, además de más vecinos grabando desde la segunda planta.