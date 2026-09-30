Video muestra accidente en la Carretera Nacional, en Montemorelos

Por: Alejandro García 29 Septiembre 2026, 07:17 Compartir

El choque se registró en la Carretera Nacional pasando el puente del río Ramos en los límites de Allende y Montemorelos.

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Un video qué fue captado por cámaras de seguridad muestra el momento en que un vehículo participa en un accidente. El choque se registró en la Carretera Nacional pasando el puente del río Ramos en los límites de Allende y Montemorelos. Un auto compacto en color blanco se observa que pierde el control y choca contra un árbol en medio del camellón central de ambos carriles de circulación. En el accidente reportaron una persona lesionada quien fue atendida y llevada a un hospital para su valoración médica. Elementos de la guardia nacional división camino recabaron datos para verificar las causas y deslindar la responsabilidad.