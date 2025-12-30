Video: Muere ciclista embestido por patrulla en Guadalupe

La patrulla se detuvo metros más adelante y trascendió que el oficial permaneció en el sitio en todo momento mientras llegaban paramédicos

La presunta falta al reglamento vial causó la muerte de un hombre luego de ser atropellado por una patrulla de la Policía de Guadalupe.

El accidente se registró este fin de semana en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y Benito Juárez en la colonia Vivienda Popular.

Una cámara de seguridad captó el momento del trágico accidente y las imágenes fueron difundidas de manera pública.

En dicho video se puede ver el momento en que el ciclista circula por la noche sobre la avenida Lázaro Cárdenas; de acuerdo con las imágenes, tenía el semáforo en rojo, pero no se detuvo y cruzó la avenida Benito Juárez, en donde fue impactado por una patrulla a gran velocidad que tenía el semáforo en verde.

La patrulla se detuvo metros más adelante y trascendió que el oficial permaneció en el sitio en todo momento mientras llegaban paramédicos, quienes confirmaron el deceso del hombre de aproximadamente 50 años de edad.

En el sitio trabajaron elementos de servicios periciales recabando datos para la investigación y el Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo a la morgue para la autopsia de ley.

Mientras tanto, el policía fue puesto a disposición del Ministerio Público como parte de la investigación.