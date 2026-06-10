Video: Motociclista derrapa en Rangel Frías por pavimento mojado

Afortunadamente, el conductor portaba casco de seguridad, lo que contribuyó a que no sufriera lesiones de consideración.

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Un motociclista se llevó un gran susto luego de derrapar mientras circulaba sobre la avenida Raúl Rangel Frías, en dirección al sur, a la altura de la avenida Ruiz Cortines y antes de llegar a Gobernadores.

El incidente ocurrió cuando el conductor de una motocicleta roja transitaba por el carril central de la arteria. Presuntamente, la combinación del pavimento mojado, el exceso de velocidad y la pérdida de control de la unidad provocaron que derrapara de manera repentina.

La escena fue captada por las cámaras de otro automovilista que circulaba por la zona. En las imágenes se observa cómo el motociclista pierde estabilidad, aunque logra sostenerse con sus propias manos y evitar una caída más aparatosa.

Afortunadamente, el conductor portaba casco de seguridad, lo que contribuyó a que no sufriera lesiones de consideración.

Tras el percance, únicamente presentó algunos golpes menores y el susto provocado por el incidente.

Aunque el accidente no pasó a mayores, el hecho generó alarma entre automovilistas que transitaban por la zona, especialmente debido a las condiciones resbaladizas del pavimento ocasionadas por la lluvia.

Las autoridades y expertos en seguridad vial recomiendan a los motociclistas y conductores extremar precauciones cuando las calles se encuentran mojadas, reducir la velocidad y mantener una distancia segura para evitar accidentes.