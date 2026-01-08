Video: Jóvenes arrojan escombro en la vía púbica en Juárez

Por: Danea Lázaro 07 Enero 2026, 15:11 Compartir

El tiradero en la calle Lomas de América casi en su cruce con calle de los Naranjos en la colonia Jardines de la silla, luce lleno de basura y escombros.

Así, en plena noche y sin consentimiento alguno, tres jóvenes decidieron arrojar escombro en la vía pública. El tiradero ubicado en la calle Lomas de América, casi en su cruce con calle de los Naranjos en la colonia Jardines de la Silla, luce totalmente lleno de basura y escombros. Entre llantas, maderas, basura y hasta un inodoro, es solo un poco las grandes cantidades de escombro, los cuales son un foco de infección. Y es que, así como los jóvenes, testigos confirman la presencia de camiones, quienes también acuden al lugar a tirar desechos… Este problema tiene más de 15 años, por lo que los vecinos piden a las autoridades correspondientes la limpieza de la zona cuanto antes.