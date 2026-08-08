Video: Intenta robar casa de empeño con martillo en Guadalupe

El intento de robo fue frustrado por un guardia de seguridad, quien intervino para evitar que el hombre escapara con la mercancía.

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Un hombre fue detenido por policías de Guadalupe luego de que presuntamente intentara cometer un robo con violencia en una casa de empeño de la colonia Camino Real 1.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento First Cash ubicado sobre la avenida Benito Juárez, donde, de acuerdo con las autoridades, el sospechoso habría ingresado con un martillo para romper una vitrina y apoderarse de diversos artículos.

El intento de robo fue frustrado por un guardia de seguridad, quien intervino para evitar que el hombre escapara con la mercancía. Durante el forcejeo, el presunto responsable habría arrojado el martillo contra el vigilante, ocasionándole una lesión en una pierna.

Antes de salir del negocio, el hombre también habría utilizado una llave perica para dañar el vidrio de la puerta principal y después huyó del lugar.

Tras recibir el reporte a través del C4, elementos de la Policía de Guadalupe implementaron un operativo de búsqueda con las características proporcionadas por los trabajadores del establecimiento.

Minutos después, los oficiales localizaron al sospechoso en calles cercanas y, tras una persecución, lograron detener a Luis Antonio, de 42 años, quien fue identificado como el probable responsable del hecho.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de tentativa de robo con violencia, mientras se integran las investigaciones correspondientes.