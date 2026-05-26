Video: Intenta hombre esposado escapar de policías en Apodaca

El hombre había sido detenido por presuntamente haberse pasado un semáforo en rojo y circular en sentido contrario a bordo de una motocicleta

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Un hombre esposado escapó momentáneamente de policías municipales de Apodaca y, mientras corría entre los vehículos que transitaban por calles del centro del municipio para evitar ser recapturado, gritaba a automovilistas y peatones que los oficiales le habían “sembrado cosas”.

La persecución ocurrió en el cruce de Huberto Ramos y Las Américas, donde el hombre, que no fue identificado de manera oficial, había sido detenidos minutos antes por presuntamente haberse pasado un semáforo en rojo y circular en sentido contrario a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con los reportes de la misma Policía, tras ignorar la indicación de detenerse, el conductor fue interceptado y esposado por los elementos pero un descuido bastó para zafarse y comenzar a correr entre las vialidades.

La escena fue grabada por automovilistas que transitaban por la zona. En el video se observa al hombre, quien vestía playera en color rojo y pantalón negro, que corre entre los vehículos exponiendose incluso a ser atropellado.

Al acercarse a las personas que grababan, el hombre pidió ayuda y aseguró que intentaban incriminarlo.

“Me están sembrando cosas”, repetía.

La grabación, compartida a INFO7, dura poco más de un minuto y muestra cómo, metros más adelante, dos policías lograron darle alcance nuevamente.

Finalmente, la patrulla 1743 interceptó al hombre. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad ni mayores detalles sobre su situación legal.