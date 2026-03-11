Video: Hondureño golpea con una piedra a hombre en Monterrey

El afectado explicó que el presunto agresor lo golpeó en repetidas ocasiones, primero en el cuello y posteriormente en la cabeza utilizando una piedra

Un hombre de origen hondureño fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey tras presuntamente agredir a un peatón con una piedra en calles del centro de la ciudad, provocándole una lesión en la cabeza.

La captura ocurrió alrededor de las 01:40 horas en el cruce de Aramberri y Juan Méndez, donde los oficiales lograron ubicar y asegurar al sospechoso, identificado como Luis S., de 48 años de edad.

De acuerdo con el reporte oficial, los policías municipales realizaban recorridos de prevención y vigilancia por el sector cuando operadores del C4 les notificaron sobre una persona lesionada en la vía pública.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con la víctima, un hombre de 52 años, quien relató que momentos antes fue atacado por otro sujeto mientras se encontraba caminando por la zona.

Seguimiento con cámaras permitió ubicar al agresor

El afectado explicó que el presunto agresor lo golpeó en repetidas ocasiones, primero en el cuello y posteriormente en la cabeza utilizando una piedra, lo que le provocó una herida en el cráneo que comenzó a sangrar.

Con apoyo del sistema de videovigilancia del C4, los elementos policiacos lograron rastrear los movimientos del sospechoso, lo que permitió ubicarlo y detenerlo a pocos minutos del ataque.

Mientras tanto, el lesionado recibió atención en el sitio por parte de paramédicos de Protección Civil de Monterrey y de la Cruz Roja Metropolitana.

Detenido quedó a disposición del Ministerio Público

Tras su detención, el hombre de origen hondureño fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal.