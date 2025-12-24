VIDEO: Hombre sobrevive a fuerte descarga eléctrica en Juárez

Según informaron los rescatistas, el hombre sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 31% del cuerpo y sorpresivamente sobrevivió a la descarga

Un hombre terminó con quemaduras graves en su cuerpo, luego de que recibió una fuerte descarga eléctrica por tocar cables de electricidad públicos, en el municipio de Juárez.

De acuerdo con vecinos de la colonia Villas de San José, en el citado municipio, el sujeto se encontraba andando sobre los techos de varios domicilios, por lo que inmediatamente reportaron con las autoridades.

Una vez que llegaron los uniformados, el individuo trató de darse a la fuga y en el proceso subió a un poste de la CFE para intentar escapar, pero terminó sujetando un transformador, por lo que recibió una fuerte descarga eléctrica.

Debido a esto, el sujeto quedó paralizado por unos segundos y posteriormente cayó sobre la patrulla, causando daños en el parabrisas y el cofre.

Hasta el lugar, ubicado sobre la avenida Paseo San Juan, llegaron paramédicos, quienes trasladaron al joven al Hospital General de Juárez, donde se confirmó que su identidad es Erick Ramírez, de 21 años y quien presentaba intoxicación.

¿Cuánta electricidad soporta el cuerpo humano?

Pese a que en el interior se generan descargas eléctricas, estas son mínimas, pues el cuerpo humano es sumamente sensible a las corrientes, siendo hasta uno o dos voltios lo máximo que se podría soportar antes de morir.

¿Cuánta electricidad hay en los cables de la CFE?

Las instalaciones residenciales de la Comisión Federal de Electricidad transportan aproximadamente 127 voltios de energía, mientras que los industriales y de comercio transportan entre 220 y 440 voltios.