Video: Hombre realiza grafiti en barda de negocio en Monterrey

El hombre fue detenido por presuntamente causar daños en propiedad ajena en la barda de un local en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Albino Espinoza

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, por presuntamente causar daños en propiedad ajena en la barda de un local, al pintar con aerosol una leyenda, en el centro de la ciudad.

Los hechos se registraron a las 19:30 horas en Cuauhtémoc y Albino Espinoza, donde fue capturado Israel Moisés G., de 35 años de edad.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando personal del C4 les reporta un caso de grafiti en la barda de un negocio en dicho cruce, por lo que acuden de inmediato, ya que lo visualizan con las cámaras de video.

Al llegar al sitio, los uniformados municipales localizan al presunto, quien a través de los videos de la Central de Radio, se observa cuando pinta una leyenda con aerosol en color negro y para evidenciar su acto, el hombre toma fotografías con su teléfono celular.

Al arribar slsitio, los elementos policiacos se dan cuenta que el hombre ingresa a una farmacia para tratar de esconderse, donde fue asegurado y capturado.

Los policías le encontraron una mochila en color café y una lata de aluminio con la que pintaba la pared y causaba los daños.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.