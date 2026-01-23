Video: Exhiben a roba botes de basura en Colinas de Topo Chico

Por: Julieta Guevara 22 Enero 2026, 10:14

Vecinos del sector, ubicado en el municipio de Escobedo, buscan alertar por este tipo de robos registrados en los domicilios

Un hombre fue captado por cámaras de videovigilancia cuando robó un bote de basura que se encontraba sobre la calle Loma El Cerrito, en la colonia Colinas de Topo Chico, en el municipio de Escobedo, hechos que han generado molestia entre los vecinos del sector. En las imágenes se observa a al hombre quien viste short beige, sudadera gris y tenis negros, que se aproxima a un domicilio donde se encontraba un bote de basura grande, de color negro con amarillo. El hombre retira dos bolsas negras que estaban dentro del contenedor, las coloca en la banqueta y posteriormente se lleva el bote. El material fue compartido con INFO7 por vecinos del sector, quienes buscan exhibir al presunto responsable y alertar a los vecinos sobre estos hechos que generalmente se registran en la noche y madrugada.