Video de caso Alexis Lira no está en carpeta de investigación

La Fiscalía documentó que el conductor presuntamente aceleró el camión y arrolló al joven, quien quedó prensado contra otra unidad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Aunque un video clave difundo en redes sociales muestra desde el inicio el altercado vial en el que murió Alexis Lira, de 26 años, el material audiovisual no forma parte de la carpeta de investigación. Pese a ello, José Alberto “N”, de 30 años de edad, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio tras presuntamente arrollar y prensar al joven contra otra unidad de transporte urbano.

Vicefiscal reconoce que el video no está en la carpeta

Así lo reconoció el vicefiscal Alejandro Carlín Balboa, quien durante la conferencia de prensa semanal del órgano autónomo explicó la situación jurídica del imputado y la postura respecto a la grabación:

"Se tarta de un evento que sucedió efectivamente el mes de febrero del año 2025 en donde incia con un problema de carácter vial, posteriormente se advierta al menos hasta este momento de los dato que hay en la carpeta, que se llevó a cabo un atropello de forma intencional y ya se llevó a cabo la audiencia también el día de ayer en donde luego de haberse ejecutado la orden de aprehensión se vinculó a la persona por el delito de homicidio, quedó en medida cautelar de prisión preventiva pero no está agregado a la carpeta ese video que se menciona, sin embargo, será analizado por parte del juez", dijo.

José Alberto “N” fue detenido el pasado 20 de octubre por la Agencia Estatal de Investigaciones, luego de ser señalado como el presunto responsable de la muerte del joven. La detención se dio un año y casi ocho meses después del hecho ocurrido sobre la la avenida Díaz Ordaz en territorio del municipio de Monterrey.

Familiares del chofer difundieron la grabación

Días después de su detención, familiares del chofer difundieron la grabación a través de redes sociales. El video muestra desde el comienzo el conflicto entre los ocupantes de una camioneta Chevrolet tipo pick-up, en la que iba el Alexis Lira y su padre, y el camión urbano de la Ruta 107.

Hasta el momento, y como el imputado ya fue vinculado a proceso pasando a instancias del Poder Judicial, la Fiscalía documentó que el conductor presuntamente aceleró el camión y arrolló al joven, quien quedó prensado contra otra unidad de transporte público que realizaba maniobras de ascenso y descenso de pasajeros.

Sin embargo, este relato documentado se contradice con la grabación realizada desde el interior de la propia unidad de transporte público.

Juez analizará el video durante el desahogo de pruebas

Tras la decisión de vincularlo a proceso y mantenerlo bajo medida cautelar de prisión preventiva, ahora será un juez de control quien analice el video a la hora del desahogo de las pruebas para determinar la responsabilidad penal del operador.