Video: Daña persona en situación de calle vehículo estacionado

Los hechos se registraron el pasado 30 de diciembre de 2025, en el Centro de Monterrey, donde un automóvil Honda Civic fue vandalizado sin motivo aparente

Una persona en situación de calle causó daños a un vehículo que se encontraba estacionado en calles del primer cuadro de la ciudad de Monterrey, hecho que fue captado por cámaras de videovigilancia.

Los acontecimientos se registraron el pasado 30 de diciembre de 2025, alrededor de las 14:00 horas, en la calle Serafín Peña número 736, donde un automóvil Honda Civic color blanco fue vandalizado sin motivo aparente.

De acuerdo con las imágenes difundidas por las autoridades, el sujeto arrojó una piedra o ladrillo, es decir, un objeto contundente, directamente contra el vidrio trasero del vehículo, provocándole daños materiales.

Tras cometer el acto, el individuo se dio a la fuga.

Aunque los desperfectos ya fueron reparados por el propietario del automóvil, vecinos del sector manifestaron su preocupación y solicitaron a las autoridades municipales mayor vigilancia y patrullaje en la zona, ya que numerosos vehículos permanecen estacionados en la vía pública frente a viviendas, negocios y oficinas.

Asimismo, los habitantes esperan que el responsable sea identificado por otros vecinos o posibles afectados, con el fin de que responda por los daños ocasionados y se eviten situaciones similares en el área.