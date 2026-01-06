Video: Chofer atropella a perrito en Pesquería; exigen justicia

En las crudas imágenes, un 'lomito' se encuentra en la calle, cuando un camión de la empresa de carnes frías da vuelta y el chofer atropella al perrito

Una empresa de carnes frías se encuentra en el ojo de la opinión pública después de que uno de sus repartidores atropelló y mató a un perro que se encontraba en la calle.

Una cámara de seguridad captó el momento del atropello y difundido en redes sociales por el activista a favor de los animales, Alexs Ventura.

De acuerdo con el activista, los hechos se registraron el viernes 02 de enero en el municipio de Pesquería, aunque no especifica el cruce de calles, ni la colonia.

En las crudas imágenes, un 'lomito' se encuentra en la calle, cuando un camión de la empresa de carnes frías da vuelta y el chofer atropella al perrito pasándoles las llantas delanteras y traseras, para luego continuar su camino.

+ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES QUE PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD+

Varias personas salieron de sus domicilios para intentar auxiliar al perro, que llevaba un suéter puesto, sin embargo, resultó muy lastimado y trascendió que perdió la vida.

El video generó indignación de los usuarios quienes exigieron justicia y se castigue al chofer de acuerdo al reglamento de maltrato animal en Nuevo León.

También, publicaron en las redes sociales de la empresa de carnes frías, por una respuesta en donde participó presuntamente uno de sus empleados, pero no se ha pronunciado hasta el momento.

¿CÓMO SE CASTIGA EL MALTRATO ANIMAL EN NL?

En el estado de Nuevo León, la ley contempla sanciones para quienes cometan actos de maltrato animal, las cuales van desde un mes hasta dos años de prisión, además de multas que pueden alcanzar los 22 mil pesos, dependiendo de la gravedad de los hechos.

De acuerdo con el Código Penal estatal, cuando el maltrato ocasiona la muerte del animal, la pena puede ser de hasta 24 meses de cárcel. En casos de crueldad o lesiones no graves, las sanciones son menores, con arrestos de uno a tres meses y multas reducidas.

Asimismo, la legislación permite que las penas sean reemplazadas por trabajo en favor de la comunidad o por la obligación de recibir atención psicológica. Si la persona responsable es un funcionario público, puede enfrentar también la inhabilitación de su cargo. Las denuncias por este tipo de delitos deben presentarse ante la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente.