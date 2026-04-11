Video: Captan robo a casa habitación en El Carmen

En el material se aprecia cómo el sujeto comienza a forzar una ventana durante varios minutos, hasta que finalmente logra abrirla e ingresar a la vivienda.

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Cámaras de seguridad lograron captar el momento exacto de un robo a casa habitación ocurrido en el municipio de El Carmen.

En las imágenes se observa a un joven ingresar de manera ilícita a un domicilio que presuntamente se encontraba solo.

Los hechos se registraron en la colonia Vistas del Carmen, sobre la calle Río El Dorado, en su cruce con la calle Río Magueyes.

De acuerdo con la secuencia captada en video, el presunto responsable viste una sudadera, short y gorra, y aprovecha la ausencia de los moradores para acceder por uno de los patios del domicilio.

En el material se aprecia cómo el sujeto comienza a forzar una ventana durante varios minutos, hasta que finalmente logra abrirla e ingresar a la vivienda.

Hasta el momento no se ha precisado qué objetos fueron sustraídos, sin embargo, trascendió que la familia afectada se encontraba fuera del municipio, aparentemente vacacionando durante esta Semana Santa, lo que dejó su casa vulnerable.

Habitantes de la zona manifestaron su inquietud ante este tipo de hechos, señalando que no es la primera vez que se presentan robos en el sector, por lo que solicitaron a las autoridades un aumento en los recorridos de vigilancia y mayor presencia policiaca.

En caso de identificar al presunto responsable, dé aviso inmediato a las autoridades para lograr su detención y evitar que continúe cometiendo este tipo de delitos