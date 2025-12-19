Video: Captan presunto fraude en rifa de una empresa de García

Empleados acusaron al personal del área de corporativo de ganar los premios más grandes, incluyendo una televisión de 75 pulgadas.

Las posadas en el trabajo son convivios navideños voluntarios que fomentan la integración. Algunas empresas realizan rifas para entregar regalos a los empleados.

Incluso, para algunas personas, la rifa de regalos, que en algunas empresas va desde electrodomésticos, viajes, tarjetas de regalo, videojuegos, entre otros artículos, es la motivación para acudir a la posada de la empresa.

Sin embargo, el área administrativa de una empresa ubicada en García se encuentra en el ojo de la opinión pública, después de que algunos empleados aseguran que hicieron fraude para quedarse con los mejores premios.

Se trata presuntamente de la empresa "Terralta Country Club", quienes realizaron la posada a los empleados este 15 de diciembre; sin embargo, acusaron al personal del área de corporativo de ganar los premios más grandes, incluyendo una televisión de 75 pulgadas.

En un video captado por uno de los asistentes, el nombre de los ganadores lo sacaba una mujer de un vaso, pero en las imágenes se puede ver que de una caja saca presuntamente un papel con el 'ganador' y simula que lo sacó del vaso.

Una imagen supuestamente de la posada de la mencionada empresa, muestra que en una mesa en donde se encontraban presuntamente empleados del área de corporativo, tenian una gran cantidad de regalos, aseguran, se los habían ganado en la rifa.

Pese a que el caso se hizo viral, la empresa no se ha pronunciado al respecto para desmentir las acusaciones de presunto fraude en la rifa.

¿Qué son las posadas del trabajo?

Las posadas organizadas por las empresas son para reconocer y premiar los logros de los empleados. Puede incluir la entrega de reconocimientos, bonificaciones o premios especiales para aquellos que han destacado durante el año. Ofrecer regalos corporativos a los empleados es una forma de agradecerles por su dedicación.

¿Es obligatorio acudir a las posadas del trabajo?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) en México no son obligatorias y no deben generar descuentos o sanciones si no asistes o cooperas; las posadas laborales son una oportunidad para reconocer logros y reforzar la cultura empresarial, pero la participación y aportaciones son decisión del empleado.

Las posadas del trabajo no son prestaciones obligatorias y la asistencia no es una ausencia justificada.

No te pueden obligar a dar dinero ni aplicar sanciones si te niegas a participar o cooperar.

Si la empresa decide que la posada sustituye parte de la jornada, no pueden descontarte el salario.