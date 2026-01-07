Video: Captan asalto a hombre en el centro de Monterrey

Cabe señalar que se recuperó el producto de lo robado, y que esta detención es parte del Operativo Regia Navidad Segura.

Un hombre fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente le arrebató el celular a un hombre para robárselo, en el centro de la ciudad.

Los hechos se registraron a las 17:55 horas en 15 de mayo y Guerrero, lugar donde Adrián Diego T., de 44 años de edad, cometió el robo.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando el afectado les solicitó el apoyo a los uniformados municipales, ya que un hombre lo había despojado de su celular IPhone en color negro.

Ante la denuncia, los policías iniciaron un operativo logrando detener al presunto, a unas cuadras de donde cometió el robo.

Cabe señalar que se recuperó el producto de lo robado, y que esta detención es parte del Operativo Regia Navidad Segura.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.