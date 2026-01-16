Video: Captan aparatoso choque en la Carretera Nacional

Conductor de una camioneta pierde el control de la unidad y se impacta contra dos autos estacionados, a la altura de la presa La Boca, en Santiago

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre de la tercera edad protagonizó un aparatoso accidente vial sobre la Carretera Nacional, a la altura de la presa La Boca, en el municipio de Santiago, en los carriles con dirección al sur.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor, quien presuntamente circulaba a exceso de velocidad, perdió el control de una camioneta tipo pick up de cuatro puertas, color gris oscuro, derrapó y se impactó de frente y de costado contra dos automóviles compactos color gris que se encontraban estacionados frente a comercios de la zona de San Javier.

Tras el primer choque, la camioneta giró y logró librarse de impactar una camioneta roja que se circulaba por la vía, sin embargo, continuó su trayectoria hasta terminar estrellándose contra un poste, quedando a varios metros de los vehículos afectados.

La camioneta presentó daños severos como resultado del fuerte impacto, aunque el conductor, quien no fue identificado, resultó sin lesiones.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en la zona.