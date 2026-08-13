Video capta choque frontal en carretera Cadereyta-Allende

Por: Alejandro García 11 Agosto 2026, 08:16 Compartir

El accidente vial se registró en la carretera Cadereyta sobre el libramiento a la altura del tramo conocido como Paileria Segovia.

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Dos personas resultaron lesionadas en un accidente vial que se registró en Allende, donde participaron tres vehículos. El accidente vial se registró en la carretera Cadereyta sobre el libramiento a la altura del tramo conocido como Paileria Segovia. De acuerdo a testigos, señalaron que se trató de un choque frontal donde participaron tres vehículos. Los cuerpos de emergencia arribaron al lugar del accidente y rescataron a dos personas que resultaron heridas. Elementos de la Guardia Nacional División Caminos recabarían datos del choque múltiple.