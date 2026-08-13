Video capta choque frontal en carretera Cadereyta-Allende

Dos personas resultaron lesionadas en un accidente vial que se registró en Allende, donde participaron tres vehículos.
El accidente vial se registró en la carretera Cadereyta sobre el libramiento a la altura del tramo conocido como Paileria Segovia.
De acuerdo a testigos, señalaron que se trató de un choque frontal donde participaron tres vehículos.
Los cuerpos de emergencia arribaron al lugar del accidente y rescataron a dos personas que resultaron heridas.
Elementos de la Guardia Nacional División Caminos recabarían datos del choque múltiple.