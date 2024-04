Video cambia vida de vagabundo; familia busca reencuentro

Ellos son Andrés y Edith, quienes convulsionaron las redes al cumplirle el sueño a un hombre en condición de calle de pasear en un Mustang y tener un cambio de look.

“Yo estaba en mi trabajo y me dice un compañero: 'Mira el vagabundo está viendo tu carro, muévelo no le vaya a hacer algo'. Él lo observa de buena manera y a mi se me hizo buen gesto y dije: 'lo voy a grabar porque no todos los días se ve eso', y lo subí a Tiktok y le puse una canción así media tristecilla y toda la gente: Dale una vuelta, dale una vuelta.

"Después subí el segundo video donde ya va de copiloto y a todos les encantó”, relató Andrés.

Esta persona fue identificada como Jorge Adrián Pineda Chávez, de 54 años, y usted se preguntará ¿Por qué veía tanto el Mustang?

Según su hermana, Beatriz Adriana Pineda, Jorge Adrián vivió en Estados Unidos desde los 15 años, tenía una buena posición económica y varios carros parecidos.

Y al respecto, esto ocurrió.

“Lo metimos ahí a la tienda de autoservicio, pasamos por el pasillo de los carritos y en ese lapso se detuvo solo y se quedó viendo y le dije: ¿Quiere un carrito? y me dice: Sí, y estaba ahí un Camaro amarillo, el más llamativo y ya se lo agarré y se lo compré también”, agregó el dueño del carro.

Sin embargo, un accidente en la chocolatera en la que trabajaba, un mal de amores y las adicciones, lo llevaron a la calle.

Gracias a la viralización de estos videos, Beatriz pudo localizar a su hermano a quien no veía desde el 2011, ella se encuentra en Ameca, Jalisco, y al momento está recaudando fondos para venir por él.

Como se negó a ir a un refugio, Jorge Adrián sigue deambulando por la avenida Miguel Alemán y Churubusco.

