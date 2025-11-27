VIDEO: Auto se impacta contra muro de gasolinera en Constitución

Por: Jared Villarreal 26 Noviembre 2025, 17:56

En el lugar se encuentran unidades de Protección Civil de Monterrey y Cruz Roja Mexicana atendiendo al conductor del vehículo

Un automóvil tipo Toyota Pirus se terminó estrellado contra un muro de una gasolinera ubicada en el cruce de Constitución y Padre Mier, en el Centro de Monterrey. El incidente fue capturado en video por otro automovilista y se aprecia que el conductor del vehículo impactado perdió el control mientras circulaba por la zona. Al lugar acudieron cuerpos de emergencia como Protección Civil de Monterrey y Nuevo León, Cruz Roja Mexicana y Tránsito Municipal. El conductor fue identificado como Omar Eduardo Prieto Carvajal de 31 años, originario del Estado de Veracruz, quien tras ser atendido por paramédicos de Cruz Roja, se confirmó que no presentó lesiones considerables. La vialidad en esta avenida no se vio afectada derivado de este incidente.