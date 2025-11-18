Video: Así se estrelló camioneta en tienda de conveniencia

Las imágenes muestran que el percance se originó a partir de que un conductor dio una vuelta prohibida provocando el choque en donde la camioneta se estrelló

Este lunes se dieron a conocer las imágenes de una cámara de seguridad que captó el percance vial en donde una camioneta se impactó contra una tienda de conveniencia en Monterrey.

El accidente se registró en las primeras horas de este domingo en el cruce de las calles Félix U. Gómez y Jesús Ma. Garza, en la colonia Obrera.

Las imágenes muestran que el percance se originó a partir de que un conductor dio una vuelta prohibida provocando un choque en donde la camioneta Volkswagen Tiguan color blanco con placas de circulación RTX-884-C del estado de Nuevo León, se impactó contra la fachada de la tienda de conveniencia ubicada en la esquina del mencionado cruce.

A la llegada de los elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Protección Civil de Monterrey no se encontraba el conductor de la camioneta, pero más tarde se dio a conocer que dos personas resultaron lesionadas.

Se trata de Alejandro Mendiola Guerra, de 29 años, y Celica Danae Gómez Obregón, de 36 años, quienes se trasladaron por sus propios medios al Hospital Muguerza para su atención médica.

Mientras que en el sitio, la tienda resultó con daños en ventanales, puertas y la estructura de la fachada.

Hasta el momento no se tiene identificado al conductor que presuntamente habría provocado el accidente vial y que se dio a la fuga.