Video: Así intentaron presuntamente robar camioneta en Monterrey

El propietario de una camioneta tipo pick-up originario de Montemorelos acudió a un supermercado en Monterrey y por poco se regresa sin la unidad

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Un habitante del municipio de Montemorelos denunció en redes sociales que presuntamente intentaron robar su camioneta en el estacionamiento de un supermercado ubicado en Monterrey.

Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de una tienda localizada sobre las avenidas Garza Sada y Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con la publicación realizada por la víctima, descubrió el presunto intento de robo al notar que la chapa de una de las puertas de su camioneta presentaba daños visibles.

Cámara captó a presuntos responsables

El afectado contaba con una cámara de seguridad instalada en el interior de la camioneta, la cual habría captado el rostro de al menos uno de los sospechosos, además del vehículo en el que se desplazaban.

Según la denuncia en redes sociales, en el estacionamiento también se encontraban varios presuntos cómplices participando en la operación.

En las imágenes compartidas se observa a un hombre con playera color guindo acercarse a la camioneta y realizar maniobras para intentar abrirla. Sin embargo, la alarma de la camioneta se activó, por lo que el sujeto se aleja sin concretar el robo. La víctima aseguró que posteriormente otros presuntos cómplices se aproximaron al lugar.

Sin confirmación de denuncia formal

Hasta el momento se desconoce si el afectado presentó una denuncia formal ante las autoridades correspondientes para que se investigue el caso.

Asimismo, usuarios en redes sociales señalaron que no sería la primera ocasión en que se reportan robos o intentos de robo en el estacionamiento de este supermercado.