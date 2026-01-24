Video: Así asaltaron a despachador en gasolinera en Linares

En el video se observa cómo los agresores lo amenazan con un arma de fuego y posteriormente lo golpean para obligarlo a entregar el efectivo

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Dos sujetos a bordo de una motocicleta asaltaron una gasolinera ubicada en la avenida Las Américas y Adolfo Prieto, en la colonia Petaca, donde un trabajador fue amagado, golpeado y despojado de dinero en efectivo.

De acuerdo con imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, los individuos llegaron en una motocicleta y descendieron rápidamente para interceptar al empleado.

En el video se observa cómo los agresores lo amenazan con un arma de fuego y posteriormente lo golpean para obligarlo a entregar el efectivo.

Tras cometer el atraco, los responsables huyeron del lugar a bordo de la misma motocicleta, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

El trabajador afectado presentó golpes, aunque no se informó si requirió traslado a un hospital.

Vecinos de la zona señalaron que este tipo de hechos generan preocupación entre comerciantes y empleados, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia en el sector.

Las autoridades ya analizan las grabaciones de seguridad con el fin de identificar a los responsables y dar seguimiento al caso.