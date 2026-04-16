Víctor Pérez impulsa traslado de leche materna en vuelos

El legislador destacó que la reforma coloca en el centro el interés superior de la niñez y el derecho de las mujeres a ejercer su maternidad sin restricciones

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que permitirá a pasajeras y tripulantes transportar leche materna en vuelos nacionales en cantidades superiores a los 100 mililitros, eliminando una de las principales restricciones que enfrentaban durante sus traslados.

La iniciativa fue impulsada por el diputado federal del PAN, Víctor Pérez Díaz, y contempla modificaciones al artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para las mujeres en el sector aéreo y usuarias del transporte.

Buscan eliminar obstáculos para madres trabajadoras

Durante la discusión, se expuso que numerosas mujeres enfrentaban revisiones arbitrarias, desinformación e incluso la pérdida de leche materna en aeropuertos, lo que impactaba directamente en su vida laboral y familiar.

“Muchas mujeres seguían enfrentando obstáculos, revisiones arbitrarias, desinformación y hasta la posibilidad de perder leche materna durante sus traslados. Y eso no solamente afecta a una madre trabajadora; afecta directamente el bienestar, la nutrición y la salud de una niña o de un niño”, manifestó.

Reforma prioriza derechos de la niñez y maternidad

El legislador destacó que la reforma coloca en el centro el interés superior de la niñez y el derecho de las mujeres a ejercer su maternidad sin restricciones que limiten su desarrollo profesional.

“Esta reforma pone en el centro algo fundamental: el interés superior de la niñez y el derecho de las mujeres a ejercer su maternidad en condiciones dignas, sin que eso signifique un castigo laboral o una barrera para cumplir con su trabajo”.

Impacto en trabajadoras del sector aéreo

El dictamen también contempla beneficios para tripulantes, sobrecargos y mujeres que laboran en la industria aérea, quienes podrán trasladar leche materna sin restricciones que afecten su jornada laboral.

“Este dictamen busca mejores condiciones de trabajo para las mujeres, para quienes laboran en el sector aéreo, para las tripulantes, para los sobrecargos, y para todas aquellas trabajadoras que todos los días cumplen con una enorme responsabilidad profesional sin dejar de cumplir también con una responsabilidad de cuidado”.

Finalmente, el legislador señaló que la aprobación de esta reforma debe avanzar hacia la construcción de una política pública integral que garantice el respeto a los derechos de las mujeres y la niñez en todos los ámbitos.