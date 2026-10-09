Víctor Pérez exige a SICT seguridad para transportistas de carga

El diputado federal hizo un llamado enérgico para que la SICT abandone la inacción y coordine esfuerzos de manera inmediata

Al advertir que la delincuencia organizada controla entre el 30 y el 40 por ciento del territorio mexicano, el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Víctor Pérez Díaz, exigió a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) asumir su liderazgo y diseñar un programa transversal que garantice la seguridad de los transportistas de carga.

Durante su participación como orador huésped en la Asamblea Nacional de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONTRAM), el también presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados denunció que la inseguridad carretera sigue siendo un pendiente crítico que asfixia al sector y frena el desarrollo económico del país.

El mapa del riesgo: Carreteras bajo amenaza

De acuerdo con las declaraciones emitidas por el legislador panista, el sistema de autopistas y los principales nodos de desplazamiento de mercancías no escapan al control territorial que ejercen las organizaciones criminales en diversas regiones de la República.

“Un reporte aseguraba que el 30 por ciento del territorio nacional está en manos de la delincuencia organizada; yo creo que no es el 30 por ciento, porque otro reporte del Pentágono hace dos o tres años nos reportaba el 40. Cualquiera que sea la cifra, no escapa el territorio carretero ni los lugares donde está nuestro principal punto de carga”, alertó ante los miembros de la CONTRAM.

Llamado a una estrategia transversal

El diputado federal hizo un llamado enérgico para que la SICT abandone la inacción y coordine esfuerzos de manera inmediata con las fuerzas del orden federal para devolver la confianza a las rutas comerciales.

"Seguimos insistiendo para que (la SICT) se ponga las pilas y puedan hacer una labor transversal con el Ejército, con la Guardia Nacional y con la Secretaría de Seguridad a nivel nacional, y que podamos hacer de una vez por todas un programa de seguridad carretero que de verdad dé resultados", puntualizó.

Blindaje físico y patrimonial

Para el Congreso, según detalló Pérez Díaz, la prioridad legislativa se centrará en presionar por un modelo de "seguridad integral" que proteja en primera instancia la vida de los operadores en ruta, y en segundo término, el patrimonio de los empresarios.

El legislador concluyó que solo mediante la pacificación de las carreteras se podrán generar condiciones óptimas para que el sector del transporte continúe siendo una fuente de empleos competitivos y bien remunerados que otorguen tranquilidad a las familias mexicanas que dependen de esta industria.