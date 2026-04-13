Víctimas denuncian fraude millonario con tandas falsas

Los afectados se percataron de que en realidad todo se trataba de un esquema Ponzi, es decir, una estafa financiera donde no existen las ganancias

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Con tandas e inversiones fraudulentas, una mujer en Monterrey habría desfalcado millones de pesos a decenas de víctimas que hoy exigen justicia y su dinero de vuelta.

A través de redes sociales anunciaba las operaciones con promesas de altos rendimientos en poco tiempo.

Por ejemplo, si los interesados “invertían” $15 mil pesos, les aseguraban que en un mes recibirían $20 mil.

Detectan esquema tipo Ponzi

Tras meses de incumplimientos, los afectados se percataron de que en realidad todo se trataba de un esquema Ponzi, es decir, una estafa financiera donde no existen las ganancias, pues todos los retornos se pagan con el dinero de nuevos inversores.

Detrás de la operación identifican a una mujer llamada Fanny Elizabeth y a sus perfiles en Facebook, -así como grupos de WhatsApp-, difundidos como “FJ TANDAS”.

“Preguntábamos qué era lo que ella hacía con el dinero de las inversiones, obvio para saber en donde nos estábamos metiendo, pero siempre contestaba que no tenía porque darle explicación a nadie mientras siguiera respondiendo con los retornos. “Ya por eso la gente no le preguntaba porque eran respuestas a la defensiva aunque no se le estuviera atacando”, compartió Berenice, una víctima.

Dejan de pagar a inversionistas

Como en todo esquema Ponzi, una vez que no ingresaron suficientes personas nuevas al fraude se dejó de pagar a los inversores iniciales.

La mujer, según narran los defraudados, dejó de depositar lo prometido para esconderse detrás de excusas.

“La chica empezó a reportar que había tenido un problema con su banca y dejó de estar dando el dinero, por lo que yo le mandé mensajes y dijo que sí lo iba a devolver pasados cinco o seis meses, pero el tiempo ya pasó y ella no cumplió. “En enero yo caí en el hospital, estaba grave, y le hablé porque ocupaba mi dinero, pero solo dijo ‘lo siento mucho, no lo tengo, hazle como quieras’, eso es lo que ahora siempre dice en sus grupos”, lamentó Leslie, otra afectada.

Denuncian fraude millonario

En entrevista para INFO7 más de una decena de víctimas aseguraron sumar en conjunto $2 millones de pesos defraudados.

Por el caso, dicen, ya existen denuncias formales presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

“Tengo mucha familia que yo metí a esto y me siento con cargo y con la responsabilidad, por eso estoy alzando mi voz. “Mi mamá cuando se enteró se puso delicada de salud, ella tiene diabetes y no está trabajando, su último dinero lo invirtió y ahora yo estoy con ella apoyándola”, platicó Karen Reina.

Acusada corta comunicación

De acuerdo con los denunciantes, Fanny Elizabeth se enteró de las acciones legales que emprendieron y cortó comunicación con todos ellos.

Sin embargo, con evidencias en mano, acusaron que la mujer continúa buscando nuevas personas para estafar a través de sus perfiles de siempre.