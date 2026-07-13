Víctimas de la Carretera Nacional compartían amistad y estudios

Familiares y amigos dieron el último adiós a dos de las cuatro víctimas del accidente en Santiago, mientras continúan los homenajes y funerales

Los cuatro jóvenes, quienes perdieron la vida el pasado viernes en un accidente sobre la Carretera Nacional, compartían las aulas en la misma institución educativa y mantenían una estrecha amistad, informó una fuente a Info 7.

Mauricio Muñoz, de 19 años, así como Ana Carreón, Patricia Arizpe y Kelly Escobedo, de 20 años, eran estudiantes de la Universidad Tecmilenio.

Mientras familiares y compañeros continúan asimilando la tragedia, Ana Luisa Carreón Mendiola y Mauricio Daniel Muñoz Rodríguez, dos de las víctimas del accidente, fueron despedidos por sus seres queridos durante los servicios funerarios realizados el domingo.

“Hoy se apaga una vida que aún merecía vivir”, se lee en uno de los mensajes dedicados a Ana en redes; “Dios sabe el porqué, solo él nos de fortaleza para este dolor”.

La joven, de 20 años, fue velada en la Funeraria Memorial, ubicada en la colonia Esmeralda, en Guadalupe.

Sus restos reposarán en el panteón Jardín de Santa María, en el municipio de Juárez.

“Descansa en paz, mi chiquita hermosa, te amo y te amaré por siempre”, dice otra dedicatoria de un familiar compartida en Facebook.

En tanto, Mauricio, de 19 años, se veló en las Capillas del Carmen, sobre la avenida Constitución, en Monterrey.

“Despedir a mi querido sobrino Mauricio Muñoz es uno de los dolores más grandes que me ha tocado vivir. Fuiste mucho más que mi sobrino; ocupaste un lugar muy especial en mi corazón y siempre serás mi sobrino favorito. Gracias por cada sonrisa, cada abrazo, cada recuerdo y cada momento que compartimos. Tu partida me deja un vacío imposible de llenar, pero también un sinfín de recuerdos que vivirán conmigo para siempre”, compartió su tía Barbie Gauna.

El cortejo fúnebre hasta el panteón donde descansará se programó para el lunes después de una misa.

Los servicios funerarios de Kelly Escobedo se realizarán este lunes en las capillas Marianas Gayosso.

En el caso de Patricia Arizpe, su familia no ha informado, hasta el momento, los detalles sobre los servicios funerarios.

Los jóvenes fallecieron a la altura de la comunidad El Cerrito, en Santiago, cuando el vehículo en el que viajaban perdió el control y se subió al camellón central, se impactó contra un árbol, invadió el sentido contrario de la circulación, y terminó por chocar a una camioneta Audi.