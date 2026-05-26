Víctimas de Creare piden intervención de la FGR en el caso

Tras una protesta pacífica, una veintena de afectados entregaron un oficio a la Fiscalía General de la República solicitando que ejerza su facultad de atracción

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Al acusar omisiones y nulos avances de parte de la Fiscalía de Nuevo León, las víctimas del multimillonario fraude inmobiliario de Creare Desarrollos pidieron la intervención federal.

Tras una protesta pacífica, más de una veintena de afectados entregaron un oficio a la Fiscalía General de la República solicitando que ejerza su facultad de atracción para que así se encargue del caso.

Y es que Raymundo Ramírez Pompa, asesor jurídico de los denunciantes, explicó que se ha perdido la confianza en la autoridad local.

“La Fiscalía de Nuevo León ha obstruido el acceso a la justicia de las víctimas, hay una paralización de las carpetas de investigar; una notoria parcialidad porque ha sido omisa a pesar de los años. “Hay omisiones dolosas de las cuales existe evidencia, por ejemplo, que no va el agente del Ministerio Público a las audiencias de formulación de imputación, ya van cinco veces y es una humillación para las víctimas”, aseguró.

César Alejandro Pérez Jiménez, identificado como operador detrás de Creare, fue detenido en septiembre de 2023 e internado en diciembre de ese mismo año en un penal como medida cautelar.

Se le indaga por la presunta venta fraudulenta de inmuebles que jamás fueron entregados y, en muchos casos, ni siquiera edificados.

Estimaciones ubican la afectación en 1,200 víctimas y más de $1,000 millones de pesos.

A tres años del arresto, y sin ninguna sentencia todavía, los afectados ven motivos para que la FGR intervenga.

“Existen todas las condiciones para que se aplique la facultad de atracción, principalmente por la trascendencia. “Hay una necesidad también por la cantidad de víctimas, hay más de 5 mil afectados en todos los casos (de fraude inmobiliario en Nuevo León) y la Fiscalía no tiene la capacidad material ni humana para atenderlo”, agregó el asesor.

La solicitud fue recibida este sábado por personal de la FGR en las instalaciones ubicadas sobre la Carretera a Laredo, en Escobedo.