Víctimas de accidente en Ciénega se dirigían a comprar un pastel

Abuelita de una de las menores fallecidas en un accidente vial en Ciénega Flores narra el trágico hecho que enlutó a su hogar

Leticia Moya platicó para INFO7 los trágicos hechos en donde una de sus nietas perdió la vida y su hija resultó lesionada tras el falta percance en Ciénaga de Flores que cobró cinco vidas.

Los hechos ocurrieron ayer jueves por la tarde en el cruce de esta carretera con la Avenida Diamante Héroes de Monterrey cuando un autobús de transporte de personal impactaría a un automóvil, el cual sería un taxi de aplicación el cual viajaban cinco mujeres y un bebe, provocando qué saliera de la vialidad.

Al sitio acudieron paramédicos y elementos de Protección Civil de Ciénega de Flores y Nuevo León para tratar de liberar a las personas que viajaban en el vehículo.

Lamentablemente en el lugar se confirmó la muerte de cinco personas, tres menores de edad, el conductor del auto y una mujer mientras que dos personas, una adulta y una bebé resultaron lesionadas, siendo trasladadas inmediatamente a un hospital para recibir atención médica.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Alexa Moreno, de 5 años; Isabela Moreno, de 8; Alison Carrión, de 10, y Leyda Francisca Salas, de 23.

Mientras que las lesionadas, fueron identificadas como Dayana Rebeca Mora, de 27 años, y Emily Moreno, de tan solo 6 meses.

El conductor del autobús de personal fue detenido y se espera que sigan las investigaciones para deslindar responsabilidades de este lamentable suceso.