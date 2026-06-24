Víctima de accidente en Linares era alumno en prepa militarizada

Un trágico accidente vial cobró la vida de un menor de edad la noche de este lunes en el municipio de Linares. La víctima fue identificada como Héctor Alexander Cruz Puente, de 16 años, quien era estudiante de la Escuela Militarizada y se dirigía a su domicilio al momento del percance.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:00 horas sobre la carretera que conduce de Linares al Ejido Vista Hermosa, justamente frente al parque recreativo de la mencionada comunidad.

De acuerdo con las primeras indagatorias de las autoridades locales, en el accidente participaron dos vehículos:

Una motocicleta, conducida por el ahora fallecido.

Una camioneta Chevrolet Pick-up, con placas de circulación RD 10892 del estado de Nuevo León.

Fuentes ligadas a la investigación señalaron que la camioneta circulaba por el camino a Vista Hermosa en dirección de poniente a oriente. Repentinamente, la motocicleta se estrelló de frente contra el vehículo pesado. Tras el fuerte impacto, ambas unidades proyectadas quedaron a la orilla del acotamiento, en el lado sur del camino.

Al arribo de los agentes ministeriales y los cuerpos de auxilio, se confirmó que el joven de 16 años ya no contaba con signos vitales. Asimismo, las autoridades se percataron de que el conductor de la camioneta Chevrolet había escapado del lugar, dejando el vehículo abandonado en la escena del crimen.