Viajaban en moto robada y son detenidos en Monterrey

Los inculpados fueron detenidos debido a que circulaban a exceso de velocidad y estuvieron cerca de colisionar con la patrulla de esta corporación

A bordo de un motocicleta robada, una pareja fue detenida por la Policía de Monterrey.

Debanhy, de 25 años y Brandon, de 30 fueron capturados la tarde del domingo.

La pareja fue interceptada cuando viajaba en una motocicleta sobre la calle Barragán y Álvaro Obregón en la colonia Terminal.

Al revisar el estatus de la moto, se dio a conocer que esta tenía reporte de robo desde el 17 de noviembre.

De acuerdo a las investigaciones fue robada afuera de un hotel en el centro de la ciudad de Monterrey.