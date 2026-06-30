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Viajaba en vehículo con placas 'colgadas' en Monterrey

Por: Marcial Pasarón

29 Junio 2026, 08:48

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Al revisar el estatus del auto, se estableció que las placas que portaba correspondían a otro vehículo, de la misma marca pero modelo 2017.

Viajaba en vehículo con placas 'colgadas' en Monterrey

Dejar mal estacionado el automóvil, provocó que un hombre fuera detenido por la policía de Monterrey y se estableció que el vehículo fue utilizado en un fraude contra cuna gasolinería.

La detención de quien fue identificado como Miguel Ángel, de 47 años se llevó a cabo en el cruce de las calles Madero y Villagrán.

El arresto se realizó luego de que efectivos de esta ciudad observaron un automóvil mal estacionado.

Al revisar el estatus del auto, se estableció que las placas que portaba correspondían a otro vehículo, de la misma marca pero modelo 2017.

Varios minutos después, el tripulante fue interceptado cuando regresó a recoger el vehículo.

Asimismo se estableció que el automóvil Attitud con placas SFR 259 -B fue utilizado para llevar a cabo un fraude contra una gasolinería ubicada en el cruce de Garza Sada y Dos de Abril en la colonia Roma.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad en poder de la policía y del Ministerio Público, estos hechos ocurrieron al sur de la ciudad.

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