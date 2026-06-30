Viajaba en vehículo con placas 'colgadas' en Monterrey

Al revisar el estatus del auto, se estableció que las placas que portaba correspondían a otro vehículo, de la misma marca pero modelo 2017.

Dejar mal estacionado el automóvil, provocó que un hombre fuera detenido por la policía de Monterrey y se estableció que el vehículo fue utilizado en un fraude contra cuna gasolinería.

La detención de quien fue identificado como Miguel Ángel, de 47 años se llevó a cabo en el cruce de las calles Madero y Villagrán.

El arresto se realizó luego de que efectivos de esta ciudad observaron un automóvil mal estacionado.

Al revisar el estatus del auto, se estableció que las placas que portaba correspondían a otro vehículo, de la misma marca pero modelo 2017.

Varios minutos después, el tripulante fue interceptado cuando regresó a recoger el vehículo.

Asimismo se estableció que el automóvil Attitud con placas SFR 259 -B fue utilizado para llevar a cabo un fraude contra una gasolinería ubicada en el cruce de Garza Sada y Dos de Abril en la colonia Roma.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad en poder de la policía y del Ministerio Público, estos hechos ocurrieron al sur de la ciudad.