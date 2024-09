Viaja Samuel a Austin, Texas, a gestionar tren

El gobernador del estado, Samuel García, está en una nueva gira de trabajo por Austin, Texas, donde impulsará la construcción del tren de carga y de pasajeros que vaya incluso hasta Dallas.

También participará en una cumbre de movilidad y se reunirá con fondos de capitales de riesgo.

La primera actividad, según dijo en sus historias de redes sociales, y lo confirmó el estado en un comunicado, la realizará este martes pues se reunirá y luego cenará con el juez del condado de Travis, Andy Brown, que es donde está la ciudad de San Antonio.

Con este, firmará una carta en la que pedirán al gobierno de Estados Unidos y de México que apoyen la construcción del tren que no sólo vaya de Monterrey a San Antonio, Texas, sino más allá.

Además, García le agregará que el tren no cruce a Estados Unidos por Nuevo Laredo sino por la aduana Colombia, del municipio de Anáhuac, que, según él, “es más segura”.

“Tenemos un proyecto muy ambicioso, estoy haciendo todo para que se dé, dependo obviamente del gobierno federal de Estados Unidos y del gobierno de México, de la presidenta Claudia, ella ha señalado que ahora siguen los trenes en el norte.

“Desde hace 3 años que entramos al gobierno hemos impulsado el tren internacional Monterrey-San Antonio, en estos 3 años Texas se ha interesado mucho.

“El día de hoy voy a tener una junta, luego cena, con Andy Brown nuestro amigo de Austin, con él vamos a firmar una carta para pedir a los gobiernos federales de Estados Unidos y México que este tren se conecte, que haya tren de carga y de pasajeros de Monterrey a Austin, quizá puede llegar inclusive hasta Dallas”, dijo García.

El gobierno federal entrante ha puesto como prioridad en materia de infraestructura la construcción de trenes de pasajeros, aunque para el norte del país, plantea construirlo de la Ciudad de México a Monterrey y luego a Nuevo Laredo, Tamaulipas.

García dijo que de concretarse la construcción del tren, ayudaría a incrementar y consolidar el nearshoring del que Nuevo León es primer lugar.

La segunda actividad de García será participar este miércoles en la Conferencia Electromovilidad MOVE América en la que participan empresas, gobiernos, expertos y proveedores de servicios de movilidad.

Ahí García expondrá la conferencia “Nuevo León as a Hub of Nearshoring and best option as a reliable Supply chain in EV industry” con los temas de nearshoring, cadenas de suministro, México como mejor opción y casos de éxito en Nuevo León.

“Vamos a hablar de la electromovilidad y de todas las armadoras de carros que están llegando a Nuevo León y que las que ya tenemos se están expandiendo”, señaló García.

Esta cumbre, según se informó, reúne a quienes están redefiniendo la movilidad en el mundo.

“Además, este encuentro conecta todo el ecosistema de movilidad, centrándose en la tecnología, los modelos de negocio y los futuros sostenibles.

“Líderes y visionarios de toda la cadena de valor de la movilidad se reúnen en MOVE para aprender, innovar, asociarse y hacer negocios”, indicó el estado.

Otra de las actividades será reunirse con los “amigos” de la empresa Gigafund que son inversionistas de la empresa de Elon Musk, Space X.

Esta firma que es de capital de riesgo fue cofundado por Luke Nosek, miembro del famoso “PayPal mafia”, de donde Elon Musk también es miembro.

“Vamos a ver a los amigos de Gigafund, inversionistas de grupo de Elon Musk para seguir hablando de toda esta cobertura de empresas, de espacios, de carros eléctricos como Tesla, de proveedores de carros, espero traerles muy buenas noticias de Austin”, señaló García.

También se informó que el mandatario se pasará a una gira de trabajo por Laredo, Texas, y estará el fin de semana en el puente internacional Colombia donde inaugurará el destacamento de Villaldama, de Vallecillo, el regimiento de la Aduna y ver el avance de los carriles de la aduana.

