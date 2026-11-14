Viaja aroma de la Navidad desde Oregón hasta Monterrey 

Pinos naturales que se ofrecen en Feria del Pino, al sur de Monterrey, están listos para lucir en los hogares tras un largo viaje desde Oregón, Estados Unidos

El aroma a pino natural es para muchas familias una de las señales de que la Navidad está cerca. Detrás de esa tradición hay un largo recorrido que comienza en Oregón, Estados Unidos, de donde provienen los árboles que ya se ofrecen en la Feria del Pino sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en Monterrey.

Mauro Valdez tiene 28 años participando en esta temporada de ventas, siguiendo el legado de su familia, y como cada año, se prepara con anticipación para recibir a quienes buscan el árbol que adornará su hogar. La instalación de las carpas y la llegada de los ejemplares marcan el inicio de una de las temporadas más esperadas para los comerciantes.

“Bueno, aquí ya tenemos dos días de estar instalando todas las carpas y ahorita ya empezamos hoy a meter ya los arbolitos para que ya se va viendo el espíritu navideño”, compartió.

Los árboles que ofrece llegan desde Oregón y son trasladados hasta una pensión de almacenamiento, donde posteriormente los comerciantes acuden a surtirse para exhibirlos en la feria y permitir que cada familia elija el tamaño que necesita.

“Estos vienen desde Oregón, nos los traen aquí a una pensión, de ahí nos distribuyen, vamos y surtimos nosotros, todas las ferias y aquí estamos, pues ya surtimos todos los tamaños y aquí los exhibimos para que la gente elija el tamaño adecuado de ellos”.

Aunque existen opciones artificiales, Mauro considera que el árbol natural conserva un atractivo que no puede sustituirse.

“Pues más que todo por el aroma que despide el pino natural, artificial es bonito, pero no es más como el natural. Llegas, entras a la casa, lo agradable es el aroma al pino”, explicó.

En medio de los preparativos para recibir a las familias, el comerciante compartió para INFO7 algunas recomendaciones para conservar por más tiempo los pinos naturales. Explicó que no deben mojarse directamente; en su lugar, aconseja colocar un trapito húmedo en el tronco para mantenerlo hidratado y ayudar a que se conserve en mejores condiciones durante la temporada navideña.

Para esta temporada, los precios comienzan en 1,200 pesos por ejemplares de cinco a seis pies de altura; los de seis a siete pies cuestan 1,500, los de siete a ocho pies 1,700 y los de nueve pies alcanzan los 2 mil pesos.

Mauro señala que los precios pueden presentar variaciones conforme avanza la temporada, por lo que recomienda a las familias acudir con anticipación. “Mejor desde ahorita”, aconsejó.

La Feria del Pino permanecerá hasta el 23 de diciembre y, además de árboles naturales y artificiales, ofrece nochebuenas, luces, esferas, moños, nacimientos y artículos de decoración, así como churros y antojitos para quienes buscan completar sus compras navideñas.