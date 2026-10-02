Verde abre la puerta a ir solo y perfila a Waldo para 2027

El partido mantiene abiertas alianzas con Morena u otras fuerzas y considera al senador Waldo Fernández entre sus perfiles para la elección de 2027

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Nuevo León analiza la posibilidad de contender en solitario por la gubernatura en 2027, con el senador Waldo Fernández como uno de sus principales perfiles, luego de que Morena definió a su apuesta rumbo al proceso electoral.

Edgar Salvatierra Bachur, dirigente estatal del Partido Verde, señaló que el instituto político aún no ha definido si participará en alianza con Morena, con Clara Luz Flores como coordinadora de la Transformación, con algún otro partido o si competirá por cuenta propia.

“Nosotros aún en el Partido Verde, en el estado de Nuevo León, nos encontramos evaluando bajo nuestros procesos internos qué es lo que va a suceder. No es nuestra candidata aún (Clara Luz Flores), no está definida por el Partido Verde y estamos analizando si podemos ir solos en el estado o en una alianza también con Morena o con algún otro instituto político”, explicó.

¿Qué opciones analiza el Partido Verde en Nuevo León?

Salvatierra sostuvo que el partido mantiene abiertas todas las posibilidades y afirmó que cuenta con cuadros suficientes para competir de manera independiente en la elección de la gubernatura, así como en alcaldías y diputaciones locales.

“Seguimos con las puertas abiertas para poder formar una alianza con cualquier instituto político o contender solos. También tenemos los suficientes cuadros para poder contender solos para la gubernatura y para todas las alcaldías y todas las diputaciones en el estado de Nuevo León”, afirmó.

El dirigente estatal reiteró que hasta el momento no existe una definición sobre la ruta que seguirá el PVEM para la elección de 2027.

¿Waldo Fernández es considerado para la gubernatura?

Cuestionado sobre el respaldo a Waldo Fernández, Salvatierra señaló que el senador es uno de los perfiles que el Partido Verde considera para la contienda.

“Sí, claro. Waldo es nuestro senador, del Partido Verde, y hemos venido trabajando de la mano ya desde hace mucho tiempo. Creemos que es el mejor perfil”, expresó.

Sin embargo, el dirigente estatal aclaró que hasta ahora no existe una definición formal sobre la candidatura ni sobre una eventual coalición con otro partido.

¿Cuándo definirá el Verde su ruta electoral?

Salvatierra puntualizó que el Partido Verde aún no ha tomado una decisión sobre algún candidato al que vaya a representar o sobre una posible coalición.

“Hoy no se ha tomado ninguna decisión. Si llegamos a una coalición con algún instituto político, lo seguimos analizando, pero no hay una decisión todavía por parte del Partido Verde con algún candidato definido al que vayamos a representar”, puntualizó.

El dirigente estatal adelantó que el Consejo Estatal del Partido Verde podría reunirse en las próximas semanas para analizar el escenario y, eventualmente, tomar una determinación sobre la ruta electoral que seguirá el instituto político en Nuevo León.

“En las próximas semanas tenemos la posibilidad de reunirnos con el Consejo aquí del Estado, tomar alguna decisión y se lo haremos saber a toda la ciudadanía de Nuevo León”, puntualizó.