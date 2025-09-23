Verán en Fast Track reforma electoral de paridad

En fast track es como los diputados verán la reforma electoral que dejaría hasta el 2030 el postular puras mujeres a alcaldías y para la gubernatura hasta 2033

En fast track es como los diputados verán la reforma a la ley electoral que estaría dejando hasta el 2030 el postular puras mujeres a algunas alcaldías y para la gubernatura hasta el 2033.

Luego de acudir a una reunión con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) en donde se les dio como plazo hasta el 30 de septiembre para legislar en el tema de paridad en las elecciones, el coordinador del PRI, Heriberto Treviño aseguró que será mañana mismo que suban esa reforma a la comisión de puntos constitucionales y al pleno en una primera vuelta.

“Queremos que haya un piso parejo en la próxima elección futura, queremos que todos los partidos puedan postular a cualquiera de sus candidatas o candidatos, y lo que se pretende es que en el tema relativamente de los 16 municipios que se ha venido hablando que tiene que postular mujer, pero pretendemos nosotros con esta iniciativa que pase al 2030, y que ya sea algo que quede legislado, y que en el caso de la gubernatura pase al año 2033.

“Sería la primera vuelta, ojalá y haya un consenso para poder iniciar con la segunda vuelta que ya quede reformado esta iniciativa que se está presentando, lo cual vuelvo a repetir, nos permite a que haya piso parejo… tenemos hasta el 30 de septiembre para poder hacer este ajuste, a lo mejor vamos con premura, pero el día de mañana se da un primer paso que sería la primera vuelta, esperando llegar a un consenso y hacer conciencia con las demás bancadas de qué le permitan ser competitivos a todos los partidos”, dijo Heriberto Treviño.

Por su parte, el diputado Carlos de la fuente indicó ellos deben de acelerar las cosas debido al plazo que les otorgó el IEEPC, ya que legalmente solo tienen hasta un año antes de que empiece la temporada electoral, la cual iniciaría en la primera semana de octubre del 2026.

“Ojo, sí se consiguen los votos se tomará a consideración del Pleno si se consiguen los 22 votos, pues se va a poner a discusión de especialistas para que venga justamente de eso se trata la primera vuelta, sería ilógico no votar una primera vuelta porque no estás de acuerdo con un dictamen, porque lo que se buscan en una vuelta es abrir a discusión.

“Es una facultad estrictamente del poder legislativo, por ello lo estamos poniendo a consideración, no estamos queriendo someter a los diputados a un criterio queriendo poner a consideración un dictamen en donde podemos coincidir y donde si no coincidimos, podemos discutirlo y luego poner esa esa discusión en un dictamen final”, agregó Carlos de la Fuente.

Por su parte, la diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, adelantó que su voto y el de su bancada sería en contra, ya que no ha habido tiempo ni siquiera de revisar y analizar las propuestas en ese tema.

“Hay que analizar más a fondo estos temas, sobre todo por la información que acabamos de recibir hoy del instituto. “Nuestro voto va a ser en contra de lo que ellos están presentando (PRI y PAN), porque se trata de ir hacia adelante en los temas de paridad y lo que están presentando no reúne los requisitos y sobre todo iríamos más por respetar la sentencia del TRIFE y los espacios donde no han gobernado mujeres”, indicó Pámanes.

Según la información que brindó el IEEPC, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya tiene indicaciones claras sobre que si en las elecciones pasadas se postuló a una persona de un género, en la próximas de preferencia se postule a un a persona del género contrario.

Del tema, también se manifestó el coordinador de Morena, Mario Soto, quien señaló que el origen de la reforma que van a analizar el día de mañana está mal, ya que se circuló sin tener la firma de la presidenta de la Comisión, la diputada morenista, Berenice Martínez, pero que sí le parece malo que se impongan a ciertas personas a los partidos para las candidaturas.

“Nosotros estamos a favor de la paridad, en lo que no estamos de acuerdo es en esa imposición de las personas y dejemos que el pueblo sea el que decida y no vayamos con leyes a modo o imposiciones”, dijo Mario Soto.

Para aprobar la reforma que pasaría el solo candidaturas de mujeres en las alcaldías hasta el 2030 y en la gubernatura al 2033, se necesitan 22 votos en la primera vuelta y dos terceras partes del Congreso en la segunda vuelta.