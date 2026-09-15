Ventarrón derriba poste de concreto al sur de Monterrey

La fuerza del viento provocó que la estructura quedara prácticamente en el aire, sostenida únicamente por los cables del tendido eléctrico

El fuerte ventarrón registrado durante la tarde de este lunes dejó daños a su paso al sur de Monterrey.

Uno de los incidentes se registró sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle Paseo del Acueducto, donde un poste de concreto de la red eléctrica terminó derribado.

Poste queda sostenido por cables eléctricos

La fuerza del viento provocó que la estructura quedara prácticamente en el aire, sostenida únicamente por los cables del tendido eléctrico, mientras que la base donde se encontraba plantado quedó completamente destruida.

El poste se ubica dentro del estacionamiento de un establecimiento dedicado a la venta de motocicletas, por lo que la zona representa un riesgo para quienes transitan por el lugar.

Se espera la intervención de las autoridades para retirar o asegurar la estructura y evitar un accidente.