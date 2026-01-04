Info 7 Logo
Venezolanos celebran en redes sociales detención de Maduro

Por: Esmeralda Valdez

03 Enero 2026, 16:19

En Monterrey un grupo celebra en redes y en Plaza Simón Bolívar la detención de Nicolás Maduro, hecho que consideran avance hacia libertad de su país

Grupos de venezolanos radicados en Monterrey celebraron en redes sociales la detención de Nicolás Maduro, así como las acciones del Gobierno de EUA durante un operativo que, aseguran, representa un paso hacia la libertad de Venezuela.

A través de grupos de Facebook, ciudadanos venezolanos compartieron mensajes en los que expresan su respaldo a las acciones estadounidenses y su esperanza de un cambio político en su país de origen.

Mensajes de apoyo desde Monterrey

Las manifestaciones de apoyo no se limitaron a la comunidad venezolana. Residentes del área metropolitana de Monterrey también se sumaron con mensajes de solidaridad.

De manera presencial, un grupo de venezolanos comenzó a reunirse en la Plaza Simón Bolívar, en el centro de Monterrey, donde ondearon banderas y celebraron lo que consideran un momento histórico para su nación.

En redes sociales, los participantes difundieron videos y publicaciones desde el lugar, reiterando su llamado a la libertad de Venezuela.

