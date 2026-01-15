Venezolano pide ayuda para liberar a hijo detenido en Monterrey

Padre de familia pide apoyo para lograr la libertad de su hijo quien se encuentra en un centro penitenciario tras un altercado con un hombre que lo hostigaba

Con la voz entrecortada y mientras trabaja como barbero bajo la estación Central de la Línea 1 del Metro, Edgar Aguirre, originario de Venezuela, pide apoyo para poder liberar a su hijo Jackson, de 23 años, quien permanece recluido en un centro penitenciario, presuntamente de manera injusta.

Edgar relata que el problema comenzó cuando un hombre, a quien señala como conflictivo, hostigaba de forma constante a su hijo en el domicilio donde vivía.

Ante la situación, Jackson llamó a su padre en busca de ayuda y, al intentar dialogar, ambos habrían sido agredidos, por lo que el joven se defendió.

Tras el altercado, las autoridades detuvieron únicamente a Jackson.

Para Edgar, la situación ha sido devastadora.

Asegura que son personas trabajadoras y tranquilas, que atraviesan uno de los momentos más difíciles de su vida, lejos de su país y sin una red de apoyo sólida.

Llegaron a Monterrey en busca de oportunidades

Padre e hijo llegaron a Monterrey en 2024 con la esperanza de encontrar oportunidades, mismas que dice, han logrado con esfuerzo y trabajo honrado.

Señala que son conocidos y apreciados en la zona, por lo que hoy pide la ayuda de un abogado o de alguna institución que les permita aclarar el caso y lograr que su hijo recupere la libertad.