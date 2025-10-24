Venden en calles regias tortas de milanesa ¿de rollo de papel?

Puestos de comida en el Centro de Monterrey ofrecen diversos tipos de alimentos, entre ellos tortas de milanesa hechas presuntamente con papel

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En el Centro de Monterrey se encuentran ubicados una gran cantidad de puestos de comida, los cuales sacan de un apuro a aquellos que corren a sus trabajos.

Los puestos ofrecen diferentes tipos de platillos, pero peculiarmente tortas de milanesa.

A plena vista de todos, los puesteros comienzan con sus ventas de alimentos altamente dañinos, al ser hechos con papel.

En INFO7 nos dimos a la tarea de conseguir una de estas tortas, las cuales tienen un costo de 30 pesos.

Encontrarse con estas tortas, cada vez es más común e incluso ya existen en internet tutoriales de cómo prepararlas.

En videos en Tik Tok, Youtube y hasta Facebook la gente realiza la receta a forma de burla, ya que en la Ciudad de México este caso ocurrió, sin embargo, en Nuevo León podría repetirse.

El papel se envuelve hasta formar capas, después se sumerge en huevo como si fuera una milanesa normal, posteriormente se empaniza de pan molido y a la sartén con aceite hirviendo.

Algunos todavía aprecian una ligera diferencia, pero con papel kraft, reciclado de rollos usados, su peculiar color café, evitara lo note.