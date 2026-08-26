Vendedor sufre quemaduras tras incendio de camioneta

Rápidamente, con ayuda de un extintor, personas socorrieron al hombre, apagando el fuego y alertando a los cuerpos de emergencia

Lo que parecía una tarde normal de venta de alimentos cambió para el señor Rey Marmolejo de 46 años, luego de que su camioneta se incendiara.

Fue sobre la avenida Rodrigo Gómez en su cruce con la calle Pino en la colonia Valle del Topo Chico 6 sector en Monterrey, donde el hombre comenzó a notar humo salir del motor de la unidad.

Flamazo alcanza al conductor

Tras bajarse a revisar y observar el motor, se detonó un flamazo y posteriormente un incendio el cual alcanzó al hombre, quien resultó herido.

Rápidamente, con ayuda de un extintor, personas socorrieron al hombre, apagando el fuego y alertando a los cuerpos de emergencia.

Al lugar arribó personal de Cruz Roja, quienes atendieron al lesionado con quemaduras de segundo grado en los brazos.

Familiares resguardan la camioneta

La camioneta dañada, era utilizada para el trabajo del hombre quien vendía alimentos en la colonia niño artillero, familiares acudieron para resguardar la unidad evitando así fuera blanco de los amantes de lo ajeno.