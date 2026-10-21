Ven posible desfogue de El Cuchillo por deuda con EUA

La especialista llamó también a los expertos y actores regionales a asumir su responsabilidad para construir alternativas

La Presa El Cuchillo podría volver a desfogarse este año para contribuir al pago de la deuda de agua que México mantiene con Estados Unidos, cuyo déficit se aproxima a los 300 millones de metros cúbicos al cierre del ciclo hídrico, previsto para este 24 de octubre, advirtió Rosario Sánchez, directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales.

Durante el foro Aguas Compartidas México y Estados Unidos, celebrado en Monterrey en el Museo de Historia Mexicana, la especialista explicó que, independientemente de la decisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre el trasvase anual de Nuevo León a Tamaulipas, existe la posibilidad de utilizar nuevamente el embalse para cumplir con los compromisos internacionales.

“Se le puede realizar un nuevo desfogue a El Cuchillo este año. El ciclo de este año va a terminar ahora el 24 de octubre y han salido asignaciones de la cuenca del río San Juan, que es la cuenca que está alimentando a Monterrey y que se almacena en El Cuchillo y que desde hace dos años se abrió la posibilidad de utilizar esa fuente para pagar ese déficit”, explicó Sánchez.

Advierten dificultades para cubrir la deuda de agua

La directora calificó el adeudo como prácticamente impagable en las condiciones actuales, debido a la acumulación de los déficits de ciclos anteriores y a las dificultades hidrológicas, climáticas, políticas y sociales que enfrenta el País para reunir el volumen requerido.

“México continúa en déficit. Ese déficit al día de hoy es impagable, así como está, porque tenemos el déficit del ciclo anterior, más el déficit de este año, más lo que viene”, expresó.

Aunque consideró que México probablemente no logrará cubrir la totalidad del adeudo en las condiciones actuales, reconoció los esfuerzos del Gobierno federal para cumplir con el acuerdo binacional.

“No creo que vayamos a llegar a ese déficit, pero México está haciendo su esfuerzo, hay que decirlo, está haciendo su esfuerzo, pero las condiciones no son las mejores. Ni condiciones hidrológicas, ni condiciones climatológicas, ni condiciones políticas, ni condiciones sociales tampoco, porque no es como que Monterrey y su Zona Metropolitana no dependa o no necesite esa agua”, afirmó.

El Tratado de Aguas Internacionales de 1944 establece que México debe entregar a Estados Unidos 2 mil 158.6 millones de metros cúbicos de agua en ciclos de cinco años, lo que equivale a un promedio anual de aproximadamente 431.7 millones de metros cúbicos.

Cuenca del río San Juan enfrenta presión adicional

La especialista advirtió que la cuenca del río San Juan, de la que depende El Cuchillo y que abastece a Monterrey y su zona metropolitana, enfrenta ahora una presión adicional al convertirse en una posible fuente para cubrir parte del compromiso internacional.

“Desde hace dos años, además de tener un problema interno de gestión a nivel doméstico, a nivel estatal, a nivel federal, esta cuenca que es sede de Nuevo León también tiene otras responsabilidades ya”, señaló. “También es parte de las opciones que México, gobierno federal, puede utilizar para cubrir el déficit en nuestra cuenca del Río Grande. La cuenca de San Juan, la presa El Cuchillo adquiere otro valor, adquiere otro peso, no solo un peso”, agregó.

El año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua aportarían el volumen de agua necesario para que México cumpliera sus compromisos con Estados Unidos.

El Cuchillo alcanza el 61.5% de su capacidad

A esta situación se suma el convenio de 1996 que regula los trasvases de agua de Nuevo León a Tamaulipas.

De acuerdo con los criterios expuestos, mientras la presa Marte R. Gómez no alcance los 700 millones de metros cúbicos y El Cuchillo mantenga un almacenamiento superior a los 516 millones, el excedente correspondería al Distrito de Riego 026.

Este 20 de octubre, la presa El Cuchillo, ubicada en el municipio de China, Nuevo León, alcanzó el 61.5% de su capacidad, con un almacenamiento superior a los 691 millones de metros cúbicos, luego de recibir aportaciones de agua durante las últimas horas.

Buscan fortalecer diálogo binacional

Sánchez también advirtió sobre la falta de comunicación entre México y Estados Unidos en materia de gestión del agua, por lo que consideró necesario fortalecer los canales de diálogo y coordinación entre ambos países.

“El propósito es abrir los espacios de comunicación. Yo creo que ahorita tenemos un poquito los canales de comunicación formales saturados, por no decir fragmentados. Hay poca comunicación a nivel binacional”, indicó.

La especialista llamó también a los expertos y actores regionales a asumir su responsabilidad para construir alternativas y mejorar el intercambio de información sobre la disponibilidad del agua y las decisiones de política pública.