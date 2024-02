Ven 'perversión' en usar estadio de Borregos para conciertos

La venta de alcohol en el Estadio Banorte -que a su vez es el estadio de Borregos del Tec, o sea, se trata de un recinto colegial-, fue criticada por voces de vecinos y activistas que consideran que raya en la ilegalidad.

El nuevo estadio, en la zona donde alguna vez hace años estuvo el estadio de los Rayados, se renovó para convertirse en un estadio de futbol americano para los estudiantes del campus, con una vocación deportiva y educativa, pero muy pronto fue tergiversado como espacio de conciertos multitudinarios, lo que se nota incluso en el nombre que ahora patrocina un banco.

Y es que, para algunos especialistas, el que se permita vender alcohol en un espacio concebido dominantemente para la práctica del deporte colegial, parece chocar con lo que autoriza el reglamento de alcoholes de Monterrey, el cual sólo contempla autorizar permisos de venta de alcohol a recintos considerados “de espectáculos deportivos”, como lo sería el Estadio BBVA de los Rayados o el Estadio Universitario de los Tigres, cuando, en cambio, el Estadio Banorte o de los Borregos del Tec- se concibió como una extensión de la práctica deportiva de los estudiantes del Tec de Monterrey, así como lo es, en un paralelismo, el Gaspar Mass de la UANL, donde en ningún evento se vende alcohol.

La realidad es que el Estadio Banorte no tiene una licencia de alcohol como tal, sino que cada vez que organiza un concierto, tramita un permiso especial que sí está contemplado en la ley para eventos ocasionales y extraordinarios, pero que, en este caso, ya dejó de ser extraordinario, pues sus conciertos se realizan ahí continuamente.

Incluso, el Estadio Banorte ya mete más gente a su espacio para conciertos de índole comercial, que para eventos deportivos de la comunidad estudiantil.

Es ahí donde vecinos y activistas ven una “perversión” en la vocación del recinto y un incumplimiento a la normativa municipal.

El reglamento de alcoholes del municipio de Monterrey, en su artículo 25, dice que para vender alcohol cuando se está a 400 metros de una institución educativa, en este caso el Tec de Monterrey, se deberá ser un recinto de espectáculos deportivos y los vecinos afirman que el lugar se les ofreció como campo para estudiantes.

Además de esto, el mismo exdirector de alcoholes y espectáculos de Monterrey, Ervery Cuéllar, dijo a INFO7 que él se negó a firmarle algunos de los permisos especiales al Estadio Banorte porque es común que violen los horarios y los días en los que está permitida la venta de alcohol.

Cuéllar estuvo en el cargo desde el inicio del gobierno de Colosio, en el 2021, hasta el 23 de enero del año pasado.

“Tienen permisos especiales cuando hacen eventos y entonces el municipio a través de la dirección de alcoholes se los conceden, pero permiso para venta de alcohol no tienen, la última vez que a mí me tocó lo tramitaron, que inclusive estuvo entre azul y buenas noches, yo me negué, no cumplía con muchas formas.

“Me opuse porque no cumplían con los horarios, no cumplían con los días, yo les dije eso al alcalde y al secretario, yo no lo firme por esas razones, los permisos no se otorgan para violar la ley, también lo hacen fuera de horario, también lo hacen en días que no son laborales, que no están permitidos por la ley”, dijo Cuéllar Adame.

Los conciertos, dijo el exfuncionario, finalmente se hacían porque los firmaban el alcalde y el secretario del Ayuntamiento y luego los mandaban al estado para su aval.

El equivalente al estadio de Borregos es el estadio Gaspar Mass de la UANL donde se ha mantenido el espíritu deportivo por encima del comercial.

Según fuentes, nunca se ha permitido hacer espectáculos con venta de alcohol en ese recinto porque “no les puede enseñar deporte por la mañana y en la noche venderles alcohol”.

INFO7 publicó ayer que vecinos de la zona Tec acusan que lo que se prometió y acordó como un estadio colegial de futbol americano con énfasis deportivo, de pronto se tergiversó al convertirlo en un recinto de conciertos multitudinarios.

Con información de elhorizonte.mx

