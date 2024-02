Ven en Distrito Tec un proyecto fallido, denuncian vecinos

A 10 años de que inició, los vecinos del llamado Distrito Tec ven en éste un proyecto trunco y olvidado que aún falta para generar esa “transformación positiva” para sus vidas, como les prometió el Tec de Monterrey.

El resultado hasta el momento, derivado de calles más chicas, en su parecer está provocando caos vial, mientras que al mismo tiempo no se ha concluido el mejoramiento de banquetas, por lo que hay registros abiertos, también hay obras sin terminar, por lo que hay calles sin pavimentar, además de un cableado que no se ha soterrado del todo.

Y su principal molestia proviene de un recinto deportivo colegial (Estadio de Borregos o Estadio Banorte), que ahora se parece más a un centro nocturno o casi una cantina, entre otros “males”.

Además, los habitantes de colonias como Estadio, Tecnológico, Narvarte y Cerro de La Silla, sí, reconocen que no está terminado el proyecto de Distrito Tec, porque saben que es un plan a 15 años; sin embargo, afirman que ya no ven avances, y lo ven detenido desde hace por lo menos dos años, pues dejaron de ver trabajos en la zona.

Este reclamo vecinal se da en el contexto de que en abril próximo está por cumplirse una década de que empezó este proyecto del Tec de Monterrey.

De igual forma, los residentes se quejan de los conciertos multitudinarios en el Estadio Banorte que nació como parte de este plan urbanístico.

Es de señalar que INFO7 publicó el jueves 15 de febrero que el espíritu de dicho estadio se “pervirtió”, pues a los vecinos les dijeron que el lugar era para juegos estudiantiles, y no para hacer conciertos con más de 20,000 personas donde se vende alcohol, lo cual trastoca la vida de quienes habitan alrededor.

Al respecto, Eulogio Serna, vecino de la colonia Cerro de la Silla, y quien ha sido uno de los vecinos más críticos del proyecto, afirmó que en las reuniones iniciales con los promotores del proyecto, les ofrecieron calles, banquetas y parques “de primer mundo”, pero no se los cumplieron.

En realidad, remarcó el vecino, lo que buscaba el Tec de Monterrey era quedarse con “dos estadios” para hacer eventos y sacar ganancias, el de Los Rayados, en Guadalupe, y el Estadio Banorte.

“Son unos ambiciosos, vulgares, el dinero es su religión, es lo que sacan, puro dinero, definitivamente desgraciaron el barrio, no hicieron nada bueno, ¿Qué podemos hacer ante eso con el dinero que tienen? Estamos peor, ¿verdad?, supuestamente, íbamos a mejorar, pero no, no. Dizque muy responsable y muy ecológicos, no se tocan el corazón para desgraciar aquí el barrio”, acusó Serna.

Distrito Tec es un proyecto urbanístico impulsado por el Tec de Monterrey que consiste en integrar el campus de esa universidad privada con 24 colonias que están a su alrededor en un radio de 452 hectáreas y donde viven 24,000 personas.

Comprende las calles Ricardo Covarrubias, Fernando García Roel, Avenida del Estado, Junco de la Vega y Luis Elizondo.

Con información de elhorizonte.mx

