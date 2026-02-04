 Ven difícil aprobar presupuesto en el corto plazo

Al coordinador del PAN en Congreso se le cuestionó sobre si el presupuesto podría salir en este mes de febrero, a lo que aseguró que se ve difícil

Ante una falta de claridad y propuestas para crear un presupuesto en consenso, los diputados ven difícil que se apruebe un Paquete Fiscal para este 2026.

En rueda de prensa el coordinador del grupo legislativo del PAN, Carlos de la Fuente indicó que durante la última reunión que tuvieron con el Poder Ejecutivo para el presupuesto, no hubo claridad en propuestas y solo se les presentó la solicitud de deuda para una nueva cortina en la presa El Cuchillo.

Se le cuestionó sobre si al igual que el año pasado el presupuesto podría salir en este mes de febrero a lo que aseguró que se ve difícil.

“En base a la reunión del jueves de la semana pasada, sí (se ve difícil), hoy no se ve con claridad que haya un presupuesto en el corto plazo. “Lo más que nos pidieron ese día fue: ¿hasta cuánto están dispuestos a prestarnos? O sea, no nos hablaron de cómo podemos ver el tema del presupuesto de los poderes, no nos hablaron de cómo podemos apoyar más a los alcaldes, que eso es lo que trae el presupuesto. ¿Cómo cuánto nos pueden dar?”, dijo Carlos de la Fuente.

En el mismo sentido, el coordinador del PRI, Heriberto Treviño indicó que para este mes de febrero se ve complicado ya que después de la reunión el pasado jueves ya no se les dijo nada y esperan que el próximo mes pueda haber avances.

“Creo que tiene razón mi compañero Carlos de la Fuente, porque estamos ahorita en un impasse en un tiempo muerto, no hay acercamiento. “Después de esa última junta ya no hubo nada, entonces yo creo que sí se ve difícil solucionarlo en este mes de febrero, Vamos arrancando este periodo y pues repito, si no hay acercamientos, si no hay diálogo, pues cómo avanzas, quizá para el siguiente mes puedan ver la posibilidad”, agregó Heriberto Treviño.

Por separado, el diputado local y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Baltazar Martínez indicó que en su bancada siguen dispuestos a escuchar, construir y acordar una negociación para una mejor propuesta presupuestal.

“Reiteramos nuestra voluntad de negociación y de acuerdo para avanzar en la aprobación de temas fundamentales para el desarrollo de nuestro estado, como lo es, el Presupuesto de Nuevo León. “Un presupuesto que no le pertenece a un partido ni a un gobierno, sino que responde a las verdaderas necesidades de la gente: movilidad, seguridad, salud, educación y desarrollo social. Estamos listos para dialogar con responsabilidad, con transparencia y con visión de futuro. Nuevo León no puede esperar y su gente merece soluciones, no conflictos prolongados”, dijo en tribuna Baltazar Martínez.

Fue el pasado jueves que los diputados se reunieron con el secretario general de gobierno, a Miguel Flores y el encargado del despacho de la Tesorería, Ulises Carlin, para reanudar las negociaciones para poder tener un presupuesto adecuado para el 2026.

En dicha reunión se habló de una solicitud de deuda de $8,000 millones de pesos para terminar las obras, más una de $3,000 millones más para hacer una nueva cortina en la presa El acuchilló, la cual los diputados no aprobaron del todo.