Ven condiciones para avanzar en el presupuesto 2026

Gobierno y diputados aseguran que hay condiciones para presentar el presupuesto 2026; este martes analizarán deuda y proyectos en cuatro mesas de trabajo

Tanto diputados como el Gobierno Del Estado están seguros de qué hay condiciones para presentar el presupuesto 2026, el cual analizarán a fondo este martes en la Tesorería en cuatro mesas de trabajo que llevarán a cabo.

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores, aseguro que todo está listo y aunque la primera propuesta de solicitud de deuda presentada el pasado jueves en la primera reunión fue de 16,000 millones de pesos, el funcionario Estatal dijo que esa cifra es el máximo que pueden solicitar, ya que las finanzas se encuentran sanas sin embargo, eso no significa que esa sea la cifra oficial que pedirán.

“No significa que eso es lo que se va a pedir, significa que los números son tan sanos que se puede pedir hasta esa cantidad, pero eso no significa que es la intención del ejecutivo pedir esa igual todavía se está trabajando.

“Entendemos que el congreso está dividido por diferentes fuerzas políticas y debemos antes platicarlo para ver este pues qué es lo que qué es lo que le conviene al Estado y que estén los diferentes grupos políticos”, dijo Miguel Flores.

Se le cuestionó sobre la petición de los diputados del PRI y del PAN sobre aumentar las participaciones federales, a los municipios del 20 al 30%, a lo cual indicó que están dispuestos a ceder siempre, y cuando sea en beneficio de Nuevo León.

“Si (accederíamos) siempre y cuando sea por beneficio del Estado, vamos a acceder y a buscar que de las cosas salgan adelante”, agregó.

Por su parte, el Diputado, coordinador de la bancada del PAN, Carlos De La Fuente concordó en que sí, hay condiciones y acuerdos para que el presupuesto del 2026 se ha presentado el próximo jueves 20 de noviembre, sin embargo, en el tema de la deuda indicó que esperarían el análisis de las mesas de trabajo que se llevarán a cabo este martes.

“Si yo también veo que hay condiciones para que lo presenten, ya que hay diálogo entre los dos poderes.

“Vamos a tener algunas mesas de trabajo para ver las inversiones del estado y ver cuánto les vamos a aprobar de deuda”, agregó Carlos de la Fuente.

Las mesas de Trabajo se llevarán a cabo este martes en las oficinas de la Tesorería, aproximadamente a las 10:00 de la mañana, en donde verán a fondo puntos de seguridad, Agua y Drenaje, del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED) y Movilidad.

“Haremos cuatro mesas adicionales para ver temas en específico, se va a tener una junta para puntos específicos de seguridad, Agua y Drenaje, el ICIFED y Movilidad, eso es el acuerdo en el que estuvimos presentes.

“Nos presentaron a grandes rasgos el presupuesto general para el 2026, junto con las proyecciones de financiamientos tanto del gobierno central como de agua y drenaje, pero hay más información que estamos solicitando lo cual derivó que se pusieran estas mesas de trabajo que serán la próxima semana”, dijo Lorena de la Garza el pasado 13 de noviembre.