Velan a niña y abuela tras morir en accidente en San Luis

Tras la trágica volcadura que terminó con la vida de una menor de siete años y de su abuela, integrantes de la familia Rocha Coronado de Apodaca en Real de Catorce, San Luis Potosí, este miércoles realizaron los funerales para despedir a sus seres queridos en San Nicolás de los Garza.

Fue el pasado lunes cuando un viaje de vacaciones se volvió en tragedia, luego que el jeep en el que iban siete integrantes de la familia Rocha Coronado volcara en el punto conocido como el socavón de La Purísima en el pueblo mágico con saldo de dos personas muertas y dos personas heridas de gravedad.

Sin embargo, pese a que deben de realizar los funerales de la niña y de María del Carmen Coronado, también se preocupan por Angélica Guadalupe Medina Coronado, de 12 años, quien sigue en estado grave de salud, pero estable y de José Guadalupe Coronado, de 59 años, quien fue operado; ambos necesitan donadores de sangre.

"Siguen necesitando donadores, porque ambos han perdido mucha sangre desde ayer…"

"Lo único es que mucha gente, gracias a Dios, han sido muy empáticos, sí, pero no han sido los suficientes porque no todos son candidatos, por eso es que se siguen solicitando donadores; están en la clínica 21 y 34".

Además de buscar donadores para Angélica y José Guadalupe, también se preocupan por Martín Rocha, padre de Xóchilt y otro de los heridos por el accidente, el cual presentó lesiones en el brazo. Sin embargo, su familia acusó que no fue revisado de manera correcta en Matehuala, por lo que pidieron su alta voluntaria y lo trasladaron con sus propios recursos a Monterrey.

"Todavía no sabemos en sí, cómo venga él, por lo que les comentaba de que en San Luis sí tuvo una atención primaria, pero no más especializada, pero no sabemos en sí qué es lo que tiene, ahorita, gracias a Dios, ya lo trasladaron, porque al principio no había nadie que nos pudiera dar el informe médico para poderlo trasladar".

La familia pidió que la clínica 6 del IMSS atienda a su padre de manera rápida pues temen que tenga heridas de gravedad; Martín llegó este miércoles a Monterrey y aún pregunta por su esposa, aunque ella ya no está y a Xóchilt le duele que perdió a su mamá y mejor amiga.

"Mi mamá era mi todo, éramos uña y mugre, éramos súper unidas; yo di todo por ella, éramos súper unidas, hice todo por ella".

