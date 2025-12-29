Veladora provoca incendio en vivienda de Linares

Cuerpos de rescate señalaron que esto pudo ser provocado por el producto de cera, el cual dejó cuantiosos daños materiales dentro del inmueble

Una veladora encendida presuntamente provocó el incendio en un domicilio en Linares por lo que fue atendido por Protección Civil y Bomberos de Linares.

De acuerdo al parte de las autoridades de Protección Civil señalaron que se atendió el incendio en domicilio ubicado en Río Potosí y Río Bravo, colonia Villaseca.

En el lugar revisaron los motivos que ocasionaron el incendio percatándose que se trataba de una veladora que se encontraba encendida.

En el lugar reportaron únicamente daños materiales, no reportaron personas heridas en el la vivienda.

Al lugar acudieron unidades de respuesta rápida de Protección Civil Linares y Bomberos Linares, quienes controlaron la situación, realizaron labores de enfriamiento y revisión para descartar riesgos.