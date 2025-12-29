Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Veladora provoca incendio en vivienda de Linares

Por: Alejandro García

28 Diciembre 2025, 09:33

Compartir

Cuerpos de rescate señalaron que esto pudo ser provocado por el producto de cera, el cual dejó cuantiosos daños materiales dentro del inmueble

Veladora provoca incendio en vivienda de Linares

Una veladora encendida presuntamente provocó el incendio en un domicilio en Linares por lo que fue atendido por Protección Civil y Bomberos de Linares. 

Veladora provoca incendio en vivienda de Linares.jpg

De acuerdo al parte de las autoridades de Protección Civil señalaron que se atendió el incendio en domicilio ubicado en Río Potosí y Río Bravo, colonia Villaseca.

Veladora provoca incendio en vivienda de Linares.jpg

En el lugar revisaron los motivos que ocasionaron el incendio percatándose que se trataba de una veladora que se encontraba encendida.

Veladora provoca incendio en vivienda de Linares.jpg

En el lugar reportaron únicamente daños materiales, no reportaron personas heridas en el la vivienda. 

Veladora provoca incendio en vivienda de Linares.jpg

Al lugar acudieron unidades de respuesta rápida de Protección Civil Linares y Bomberos Linares, quienes controlaron la situación, realizaron labores de enfriamiento y revisión para descartar riesgos.

Comentarios