Se realizó un recorrido en el interior del inmueble para descartar riesgos; además, un hombre de 52 años fue trasladado al ISSSTELEON para valoración médica

Una movilización por parte de elementos de rescate se registró luego del reporte de un incendio al interior de una vivienda.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Paseo Alicia y Río Nazas, en la colonia Valle del Mirador, en Monterrey.

El siniestro fue atendido por elementos de bomberos de Nuevo León, quienes comenzaron con los trabajos de sofocación.

En el lugar también se hizo presente Protección Civil estatal y municipal, quienes desalojaron a tres habitantes identificados como Rodrigo, 52 años, quien resultó con síntomas de intoxicación. También se desalojó a Laura, de 44 años, y Diego, de 21.

Los habitantes mencionaron que las llamas habrían comenzado por una veladora que se encontraba al interior; en el sitio se consumieron diversos artículos del hogar, siendo afectadas la sala, comedor y parte de la cocina.

Se realizó un recorrido en el interior del inmueble para descartar riesgos; el hombre de 52 años fue trasladado al ISSSTELEON para valoración médica.